1 Schlussapplaus beim Neustart von „Aladdin“ am Dienstagabend im Apollo-Theater. Foto: /ubo

In Stuttgart darf Dschinni wieder Wünsche erfüllen – nach 600 Tagen Pause. Zum Neustart von Disneys „Aladdin“ bebt am Dienstagabend das Apollo-Theater. Wegen einer Panne muss die Show für 20 Minuten unterbrochen werden. Am Ende gibt es Standing Ovations.















Link kopiert

Stuttgart - Dschinni musste 10 000 Jahre warten, bis er raus aus seiner Wunderlampe darf. Was sind da schon 600 Tage, an denen sich kein Vorhang hebt und senkt? Für Musicalfans fühlen sich 600 Tage aber an wie 10 000 Jahre! Am Dienstagabend ist die lange Zwangspause in der Pandemie endgültig beendet – zur überschäumenden Freude von Ensemble und Publikum. Die Wiederaufnahme von Disneys „Aladdin“ fühlt sich an wie eine Premiere. Die Zuschauer gehen von Anfang an mit, jubeln und klatschen immer wieder. In der zweiten Hälfte aber gibt es eine Schrecksekunde. Plötzlich geht das Saallicht an. „Wir müssen leider unterbrechen“, sagt eine Stimme. In einigen Reihen schauen sich Zuschauer besorgt an: Brennt es etwa? Ist was Schlimmes passiert?

Etwa die Hälfte der Cast ist neu dabei

An einer technischen Panne liegt es, warum die Show für 20 Minuten unterbrochen wird und ein Mitarbeiter der Stage Entertainment nach etwa zehn Minuten auf die Bühne tritt. Was genau nicht funktioniert hat, verrät er nicht. Die Nummer mit dem fliegenden Teppich hat kurz davor noch geklappt. Nach 600 Tagen Pause ist im Saal das Verständnis dafür groß, wenn alles noch nicht wie geschmiert läuft. Dafür begeistert die Leistung des Ensembles – etwa die Hälfte der Darstellerinnen und Darsteller sind neu dabei – umso mehr. Maximilian Mann, seit April 2019 der Dschinni von Stuttgart, tobt, tanzt, hüpft und jodelt sich durch alle musikalischen Genres und beweist nach 20 Monaten Pause unter donnerndem Beifall mit seinem einzigartigen Temperament und seiner Vielseitigkeit, warum er der Publikumsliebling von den Fildern ist. Gonzalo Campos López als neuer Straßenjunge Aladdin und Mae Ann Jorolan als neue Prinzessin Jasmin erobern die Herzen des Publikums auf Anhieb – es sind ein Spanier und eine in der Schweiz geborene Asiatin, die ein gutes, verständliches Deutsch sprechen. Sie spielen so überzeugend, als seien sie wirklich heftig ineinander verliebt. Am Ende gibt es Standing Ovations für perfektes, lange vermisstes Entertainment.

„Käpsele“ und „Ützelbrützel“ sind mit dabei

Die Märchenwelt explodiert nahezu im Farbenrausch mit viel Tempo. Broadway ist so nah. Damit nicht alles zu amerikanisch wirkt, sind zahlreiche Gags mit Bezug auf Stuttgart eingebaut. Dschinni zeigt den Mercedes-Stern und nennt ihn „das berühmtes Sternzeichen“ der Welt. Ein „Käpsele“ wird auf der Bühne begrüßt, und der Dönner-Laden heißt „Ützelbrützel“ wie das Vorbild von der Königstraße. Bis Februar 2022 soll „Aladdin“ in Stuttgart bleiben. Solange gehen die Verträge der Cast. Aber eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen. Mit dem Vorverkauf sind die Musicalmacher trotz der Einschränkungen der Pandemie mit Maskenpflicht sehr zufrieden.

„Miss Saigon“ kommt wohl eher nicht nach Stuttgart

Zum Neustart ist Stage-Chefin Uschi Neuss aus Hamburg angereist. Sie hat gerade viel zu tun. Am Samstag ist das Ensemble von Disneys „Eiskönigin“ live bei „Wetten, dass...`“ bei Thomas Gottschalk. Die Premiere im Hamburg ist auf den folgenden Montag verschoben, auf einen ungewöhnlichen Wochentag für eine deutsche Erstaufführung. Ganz begeistert ist die Stage von der Show „Hamilton“, die vom Broadway folgt und laut Unternehmenssprecher Stephan Jaekel „ein völlig neues Kapital in der Musicalgeschichte“ darstellt. Früher oder später, das steht fest, kommen die neuen Shows auf die Filder. Unwahrscheinlich dagegen ist, dass „Miss Saigon“, die vor der Premiere in Wien steht, nach Möhringen zurückkehrt. Umfragen des Unternehmens ergaben, dass in Stuttgart und in der Region das Interesse an die Rückkehr des ersten Musicals im Apollo-Theater doch nicht so groß ist, wie oft angenommen.