Das Sicherheitsgefühl in Deutschland ist in der Pandemie gesunken – hier eine Szene vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt.

Die Kriminalität geht weiter zurück. Trotzdem sinkt auch die gefühlte Sicherheit. Wie kann man das erklären und wo steht Stuttgart?









In kaum einer Stadt fühlen sich die Menschen sicherer als in Konstanz. Selbst wenn sie nachts allein durch die Stadt gehen, haben zwei Drittel der Menschen dort keine Angst. So ergibt es die 2021 vom Verband Deutscher Städtestatistiker durchgeführte Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städten. In keiner der fünfzehn untersuchten Städte fühlen sich die Menschen so sicher wie in Konstanz.