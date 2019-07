14 Vielleicht die Mutter aller Straßenfeste in Stuttgart: Das Bohneviertelfest. Ein Vierteljahrhundert alt, ein echter Querschnitt durch die Gesellschaft, Jung und Alt ist hier ausnahmsweise nicht nur eine dumme Floskel. Wer das Feiern vor historischer Bausubstanz schätzt, ist hier goldrichtig. Die Bewohner sind voll involviert, manche öffnen sogar ihre Hinterhöfe und bewirten dort die Festbesucher. (18.-20. Juli) Foto: Andreas Rosar

Die Saison der Straßenfeste hat längst begonnen und mittlerweile sind es so viele, dass man schon den Überblick verlieren kann. Wir haben eine Charakterisierung der wichtigesten Feste gewagt.

Stuttgart - Fast jedes Wochenende gehen in Stuttgart die Leute auf die Straße – nicht nur zum Demonstrieren, sondern auch, um Straßenfeste zu feiern. Und da der Stuttgarter an sich ein geselliges Wesen ist, scheinen diese Straßenfeste so gut besucht wie nie und haben längst eine eigene Ausgeh-Kategorie verdient. Mittlerweile sind es dutzende Straßenfeste, die in den Sommermonaten erschlossen werden wollen.

Doch welches Fest lohnt sich für wen? Wir haben eine Typisierung der wichtigsten Straßenfeste zur Orientierung gewagt und noch ein paar Geheimtipps rausgekramt – manche Feste sind natürlich schon vorbei, aber die können ja fürs nächste Jahr vorgemerkt werden. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.