Am Samstag ist an einem Hochhaus in Istanbul ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.















An einem 24 Stockwerke hohen Wohnhaus in Istanbul in der Türkei ist ein Brand ausgebrochen. Feuerwehrleute versuchten am Samstagabend, die Flammen zu löschen, die an einem Teil der Fassade fast über die gesamte Höhe des Gebäudes zu sehen waren, wie die Istanbuler Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

Die Brandursache war zunächst unklar. Bewohner wurden aus dem Gebäude gebracht, Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht, wie der Staatssender TRT berichtete. Demnach war rund um das Gebäude der Strom abgeschaltet worden. Das Wohnhaus steht in Kadıköy, einer der am dichtesten bewohnten Stadtteile Istanbuls.