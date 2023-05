1 Das Statistisches Landesamt zieht vom Stuttgart Süden nach Fellbach. Foto: Lichtgut/Leif Piechowsk/i

Es ist eine Binsenweisheit, es gibt viel zu wenige Wohnungen in Stuttgart. Nun wird ein großes Areal im Süden frei. Was soll dort passieren? Kommt dort wieder ein Investor zum Zuge? Eine Gruppe engagierter Bürger hat eine Idee.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nicht nur die Mitarbeiter des Statistischen Landesamts sind derzeit in ihren Büros an der Böblinger Straße zugange. Auch Drees und Sommer hat eine Abordnung geschickt. Der Bauplaner soll herausfinden, wie viel das Areal samt den Gebäuden in Heslach wert ist. Es soll demnächst den Besitzer wechseln. Was passiert dann?