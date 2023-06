Stadtjäger bald am Max-Eyth-See im Einsatz

5 Waschbären stören die Brutvögel auf der Vogelinsel. Sie sollen ab August vom Stadtjäger gefangen werden. Foto: Jochen Lübke/dpa

Die zwei Raubtiere als invasive Art sollen nach Ende der Brutzeit vom Stadtjäger auf der Vogelinsel mit Lebendfallen beseitigt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Zeit der Waschbären am Max-Eyth-See nähert sich ihrem Ende: Die Stadt will die Raubtiere nach Ende der Brutzeit vom Jäger fangen lassen. Im Frühjahr hatte sie die Tiere mit einer Wildtierkamera entdeckt. Jetzt sollen sie in Lebendfallen gefangen werden. „Es wird eine Daueraufgabe sein, die Insel von Waschbären freizuhalten“, sagt Stadtsprecherin Jacqueline Albinus. Nach der erfolgreichen Jagd werde sich eine Beobachtungsphase anschließen.