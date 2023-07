Stadthallen und Co. im Kreis Ludwigsburg

1 Gastronomie im Forum in Ludwigsburg: Danzas-Küchenchef Raoul Traube und sein Team kochen saisonal und, wo es möglich ist, auch regional. Foto: Archiv

Das Danza im Forum Ludwigsburg, die Bürgerschenke Benningen, das Applaus in Kornwestheim: Kommunen greifen bisweilen tief in die Tasche, um Gaststätten verpachten zu können.









Das ist durchaus eine Hausnummer: 800 000 Euro. Das räumt der Benninger Bürgermeister Klaus Warthon ein. So viel kostet die Sanierung der Küche der Bürgerschenke, dem Restaurant in der der örtlichen Gemeindehalle. Kann sich eine Kommune so etwas leisten? Zumal es „ganz klar nicht zu den Pflichtaufgaben“ gehört, wie es der Rathauschef der 6500-Einwohner-Gemeinde ausdrückt?