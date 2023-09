An drei Tagen wird in Kornwestheim gefeiert. Los geht es am Freitag, 15. September. Das neue Format soll sich etablieren.

Eine Premiere steht in Kornwestheim an. Die Verwaltung der Salamanderstadt hat zum ersten Mal ein dreitätiges Stadtfest organisiert. Musik, Tanz und gastronomische Angebote stehen von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, im Mittelpunkt. In der Innenstadt werden zwei Bühnen aufgebaut: eine große auf dem Holzgrundplatz, die zweite auf dem Bahnhofsvorplatz oberhalb der Edeka-Tiefgarage.

Im Jahr 2018 stellte der Stadtmarketingverein in Kooperation mit der Verwaltung einen Vorläufer des Festes auf die Beine. Nach der Auflösung des Vereins wollte die Stadt ein regelmäßiges Fest etablieren. Das erste dieser Reihe sollte ursprünglich 2020 stattfinden. In diesem und den folgenden Jahren vereitelte die Pandemie allerdings das Vorhaben. Nun hat die Verwaltung einen neuen Anlauf genommen. Mit den Vorbereitungen für das jetzt geplante Fest hat die Stadt bereits im November 2021 begonnen, indem sie Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibende über die Pläne informiert und in die Überlegungen einbezogen hat.

Der bestellte Oberbürgermeister Nico Lauxmann möchte das Stadtfest am Freitag um 17 Uhr eröffnen. In diesem Zusammenhang soll es eine Überraschung geben, zu der sich die Verwaltung ausschweigt. Klar ist, dass um 20 Uhr die Band Inflagranti die musikalische Unterhaltung am Holzgrundplatz übernimmt. Am Bahnhofsvorplatz legt von 17.45 Uhr an DJ Nachtrocker auf, ab 19 Uhr spielt die Band von Nebenan. Gastronomen und Vereine bieten an Ständen Speisen und Getränke an. Die Einzelhändler haben am Freitag und am Samstag regulär geöffnet.

Triathlon und Gottesdienst am Sonntag

Am Samstag beginnen um 11 Uhr am Holzgrundplatz die musikalischen, sportlichen und tänzerischen Darbietungen. Auch abseits der Bühne gibt es diverse Programmpunkte. Der Sonntag startet um 10 Uhr am Holzgrundplatz mit einem Gottesdienst im Freien. Eine Besonderheit am Sonntag ist der 30. Triathlon der Skizunft Kornwestheim auf dem Marktplatz.

Details zum Fest gibt es auf der städtischen Webseite www.kornwestheim.de/stadtfest