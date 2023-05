21 Wie, bitte, geht es hier über die Straße? Die b 14 in Stuttgart ist eine Stadtschneise Foto: Thomas Wagner

Wie geht es weiter mit der Stadtautobahn in Stuttgart? Am 15. und 16. September entscheidet sich ein neuer Wettbewerb zur B 14. Aber was ist mit früheren Ideen? „Stuttgarter Nachrichten“-Autor Nikolai B. Forstbauer blickt zurück – in die Zukunft.









Stuttgart - Am 15. und 16. September werden in Stuttgart die Ergebnisse des Wettbewerbs zur Weiterentwicklung der Bundesstraße 14 vorgestellt. Der Blick zurück zeigt: Über die Stadtautobahn wurde schon viel nachgedacht – selten aber so überzeugend wie im April 1987. Da passt es, dass der Bund Deutscher Architekten (BDA) und die Initiative Aufbruch Stuttgart punktgenau zur Jury-Entscheidung gemeinsam die Schau „April 1987“ zeigen. Die Debatten um Stadtautobahn und Zentrums-Zukunft könnten dieses Mal ordentlich Fahrt aufnehmen.