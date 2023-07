Stadtentwicklung in Stuttgart

Das Gebäude des ehemaligen Ufa-Palast hat den Besitzer gewechselt

Das leer stehende Gebäude des ehemaligen Ufa-Kinos im Stuttgarter Nordbahnhofviertel hat einen neuen Besitzer. Das Unternehmen Isaria, das die Immobilie gekauft hat, entwickelt in direkter Nachbarschaft schon andere Flächen.









Stuttgart - Das Gebäude des Ufa-Palasts an der Rosensteinstraße hat den Besitzer gewechselt. Der Münchner Immobilienentwickler Isaria hat sich das Objekt gesichert. Damit steigt das Unternehmen endgültig zu einer bestimmenden Größe in der Umgestaltung des Nordbahnhofviertels auf. In unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Kinos gehören dem Projektentwickler bereits große Flächen.