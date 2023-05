Neue Wohnungen in Stuttgart

1 So könnte ein weiteres großes Bauvorhaben im Nordbahnhofviertel aussehen. Im Bildvordergrund ist der heutige Bahndamm zu sehen, vor dem geplanten Neubau verläuft die Rosensteinstraße. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Nordbahnhofviertel mit ehemals eher fragwürdigem Ruf ist längst zu einer der Wachstumsecken der Stadt geworden. Nun sollen weitere gut 160 Wohnungen entstehen. Was geplant ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Im Nordbahnhofviertel scheint die Strategie der Stadt Stuttgart aufzugehen. Beim Wachstum heißt die Prämisse des Rathauses „Innen- vor Außenentwicklung“. Will sagen: ehe neue Baugebiete am grünen Rand der Stadt erschlossen werden, sollen zunächst auf brachliegenden Flächen in der Stadt neue Wohnungen entstehen.