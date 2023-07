1 Stadtdekan Christian Hermes versucht, wieder Frieden in zwei kroatische Gemeinden zu bekommen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Anschuldigungen, eine Petition und Rücktritte erschüttern rund 10 000 kroatische Katholiken in Stuttgart. Stadtdekan und Diözese sehen sich zum Eingreifen veranlasst.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Christliches Miteinander und Nächstenliebe sollten in einer Kirchengemeinde eigentlich selbstverständlich sein. Doch das, was sich in den vergangenen Wochen in zwei katholischen Gemeinden in Stuttgart abgespielt hat, läuft unter Begriffen wie „Intrigen“, „Feindseligkeit“ oder „Aggressionen“. Formulierungen, wie sie kein Geringerer als der katholische Stadtdekan Christian Hermes in einem Brandbrief an die Beteiligten verwendet.