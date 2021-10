4 Der Unfall ereignete sich in Zuffenhausen. Foto: 7aktuell.de/Frank Herlinger/7aktuell.de | Frank Herlinger

Weil sie offenbar das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte, ist eine 49-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen in Zuffenhausen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die Frau wurde leicht verletzt.















Stuttgart-Zuffenhausen - Eine 49 Jahre alte Opel-Fahrerin ist am Freitagmorgen in Stuttgart-Zuffenhausen mit einer Stadtbahn der Linie U7 zusammengestoßen und wurde dabei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Wie die Polizei meldet, war die 49-Jährige in der Haldenrainstraße unterwegs und fuhr in Richtung Kelterplatz. An der Kreuzung mit der Sersheimer Straße bog sie nach rechts ab, wobei sie offenbar über eine rote Ampel fuhr. Dabei prallte der Opel mit der Stadtbahn zusammen, die in die gleiche Richtung unterwegs war.

Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 60 Jahre alte Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr für circa eine halbe Stunde gesperrt.

