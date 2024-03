1 Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: SDMG/SDMG / Willinger

Eine 29-jährige Autofahrerin will am Donnerstag in Stuttgart-West an einer Stelle wenden, an der es nicht erlaubt ist. Sie übersieht dabei eine Stadtbahn – es kommt zur Kollision.











Eine 29 Jahre alte Audi-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Stuttgart-West einen Unfall mit einer Stadtbahn verursacht, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand.