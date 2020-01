1 Die Stadtbahn der Linie U7 steht an der Haltestelle „Friedrichswahl“. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

An der Haltestelle Friedrichswahl in Stuttgart-Zuffenhausen ist es zu einem Unfall mit einer Stadtbahn gekommen: Eine 16-Jährige wurde dabei am Rücken verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Stuttgart - Eine 16-Jährige ist bei einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-Zuffenhausen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut ersten Informationen der Polizei, erfasste die Stadtbahn der Linie U7 die Jugendliche bei der Einfahrt seitlich am Körper. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Friedrichswahl. Rettungskräfte brachten die 16-Jährige mit Verletzungen am Rücken in ein Krankenhaus.

Der Fahrer der Stadtbahn versuchte laut Polizei, mit einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch zog sich eine 11-Jährige in der Bahn leichte Verletzungen zu. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Die Unfallaufnahme dauert noch an. (Stand: 19.15 Uhr)

