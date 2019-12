1 Die Stadtbahnpassagiere haben einen Schreck bekommen, als sie den Sturz in Feuerbach sahen. Foto: Leif Piechowski (Symbolbild)

In Feuerbach erleben die Fahrgäste einen Unfall, der schrecklich aussieht, aber zum Glück glimpflich endet. Ein Mann stürzt betrunken vor eine einfahrende Stadtbahn – und kommt mit ein paar Kratzern davon.

Stuttgart - Ein ganzes Rudel Schutzengel muss in der Nacht zum Freitag über dem Wilhelm-Geiger-Platz in der Luft geschwebt haben: Ein Mann ist dort vor einer einfahrenden Stadtbahn auf die Schienen gefallen. Er überstand den Unfall jedoch bis auf Schrammen, Kratzer und blaue Flecken unbeschadet – die Bahn schob ihn zur Seite, meldet die Polizei.

Zwei alkoholisierte Männer stehen am Bahnsteig

Es war schon nach Mitternacht und die wenigen Fahrgäste, die um diese Zeit noch am Wilhelm-Geiger-Platz unterwegs waren, waren schon seit ein paar Minuten auf den Mann und einen Bekannten von ihm aufmerksam geworden: Die beiden Männer seien merkbar angetrunken gewesen und hätten sich über die Gleise hinweg Dinge zugeworfen, Zigaretten sollen dabei gewesen sein. Vermutlich aufgrund seines angetrunkenen Zustands habe der 25-Jährige am Bahnsteig in Fahrtrichtung Gerlingen die Balance verloren und sei in die Gleise gestolpert, da war die Stadtbahn der Linie U6 bereits am Einfahren an der Station. Mit dem Kopf auf den Schienen habe der Mann dort gelegen.

Die Zeugen erlebten dann ein kleines Wunder: Die Bahn überfuhr den Mann nicht. Stattdessen schob sie den Gestürzten zur Seite, in den Hohlraum unter dem überstehenden Rand des Bahnsteigs. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn sicherheitshalber in ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung die Nacht über blieb. Schwere Verletzungen habe er aber nicht erlitten.