Stuttgart-Mitte Nackter in Parkhaus womöglich Opfer einer Straftat – Zeugen gesucht

Ein nackter 43-Jähriger in einem Parkhaus in Stuttgart-Mitte ruft am Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Nun ermittelt die Kripo, ob der Mann Opfer einer Straftat wurde und sucht Zeugen.