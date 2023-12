4 Das Auto war mit der Stadtbahn kollidiert. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein Autofahrer missachtet in Möhringen wohl das Rotlicht der Ampel und kollidiert mit einer Stadtbahn der Linie U3. Das ist bislang bekannt.











In Stuttgart-Möhringen ist es am Samstagvormittag in der Rembrandtstraße zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Auto gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Stadtbahnverkehr ist laut VVS in diesem Bereich zurzeit unterbrochen (Stand: 11.45 Uhr).