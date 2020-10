Tarifkonflikt in Baden-Württemberg Erneut Warnstreiks im Nahverkehr erwartet – auch bei SSB in Stuttgart

In dieser Woche stehen in Baden-Württemberg erneut Warnstreiks an. Die Gewerkschaften dringen auf ein Angebot der Arbeitgeber im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes. Der Höhepunkt wird für Donnerstag erwartet: Dann streiken Mitarbeiter im Nahverkehr.