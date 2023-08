4 In Bad Cannstatt fuhr eine Autofahrerin beim Parken gegen eine Stadtbahnlinie. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Eine 45-Jährige will in Bad Cannstatt einparken und fährt dabei gegen eine Stadtbahn der Linie U2. Die Polizei teilt die Einzelheiten mit.









Bei einem Verkehrsunfall in Bad Cannstatt ist am Montagmorgen ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 45 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Dacia Logan gegen 10.30 Uhr auf der König-Karl-Straße in Richtung Wilhelmsplatz unterwegs, bevor sich der Unfall ereignete. Auf Höhe der Hausnummer 50 fuhr sie dann rückwärts in eine Parklücke am Straßenrand ein und streifte hierbei die sich von hinten nähernde Stadtbahn der Linie U2, die vom Daimlerplatz in Richtung des Wilhelmsplatzes fuhr, so die Darstellung der Beamten.