Am Mittwochvormittag ist in Stuttgart-Weilimdorf ein Auto mit einem Zug der Linie U 16 zusammengestoßen. Bereits am Dienstag haben sich in der Landeshauptstadt zwei ähnliche Kollisionen ereignet.

Eigentlich sind die Stadtbahnen kaum zu übersehen, dennoch vermeldet die Polizei zurzeit quasi täglich Unfälle mit den gelben Kolossen. Zuletzt ist am Mittwochvormittag in Stuttgart-Weilimdorf ein 34-Jähriger in seinem Audi mit einem Zug der Linie U 16 zusammengestoßen.

Der Mann war gegen 8 Uhr in der Pforzheimer Straße in Richtung Feuerbach unterwegs. An der Kreuzung zur Weilimdorfer Straße fuhr der 34-Jährige bei Grün auf der Geradeausspur in die Kreuzung ein und kam dort aufgrund des stockenden Verkehrs zum Stehen. Daraufhin soll der 34-Jährige laut Polizeiangaben nach links in die Weilimdorfer Straße abgebogen sein. Dabei stieß er mit einer Stadtbahn der Linie U16 zusammen, die in Richtung Fellbach unterwegs war.

Der Audi prallte noch gegen ein Verkehrszeichen bevor er zum Stehen kam. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro, verletzt wurde offenbar niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 8990 - 4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Zwei Unfälle am Dienstag

Es ist bereits der dritte Unfall mit Stadtbahnbeteiligung innerhalb von nicht einmal 24 Stunden im Raum Stuttgart. Am Dienstagabend hatte eine 51-jährige Skoda-Fahrerin in der Landhausstraße eine Stadtbahn der Linie U 4 übersehen. Die Frau wollte gegen 17 Uhr an der Haltestelle Leo-Vetter-Bad von einem Parkplatz auf die Fahrbahn einbiegen.

Bei dem Unfall wurden zwei Frauen im Alter von 59 und 80 Jahren in der Stadtbahn leicht verletzt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Am Dienstagvormittag war in Stuttgart-Wangen ein Transporter mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Paketfahrer wollte gegen 9.20 Uhr in der Inselstraße über die Gleise abbiegen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand aber ein Sachschaden von mehr als 100 000 Euro.