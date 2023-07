1 Frank von Meißner hob die Vorzüge der Stadtbahn hervor. Einige der 120 Zuhörer quittierten die Sachstandsberichte teils mit höhnischem Gelächter. Foto: Werner Kuhnle

Bei der Trassenbegehung der künftigen Stadtbahn im Ludwigsburger Stadtteil stellen Anwohner den Sinn des Projekts in Frage. Teils wurden sogar schon Klagen angedeutet.









In Markgröningen hatte die Mannschaft des Zweckverbands Stadtbahn im Landkreis am Mittwoch leichtes Spiel. Bei der öffentlichen Begehung der künftigen Trasse des Ludwigsburger City-Express, kurz Lucie, habe sich gezeigt, dass man in der Schäferlaufstadt mit dem Projekt offene Türen einrennt, sagte Verbandschef Frank von Meißner. Speziell die jüngeren Semester hätten zum Ausdruck gebracht, dass sie die geplante Schienenverbindung nach Ludwigsburg sowie in die andere Richtung gen Schwieberdingen herbeisehnten.