Bis August 2023 verkehrten hier Geschäftsgäste, bald könnten Geflüchtete einziehen: Leer stehendes Hotel Wanner in der Tübinger Straße in Böblingen. Foto: Stefanie

Der Stadt Böblingen soll unlängst das leer stehende Hotel Wanner zur Unterbringung von Geflüchteten angeboten worden sein. Tatsächlich ist der Bedarf an Wohnraum in den Kommunen ungebrochen: Sie tragen die Last der Anschlussunterbringung.











In der Tübinger Straße 2 in Böblingen verkehrt schon länger keinen Geschäftsreisender mehr. Die Eingangstüren des Hotels sind verschlossen und die getönte Scheibe erlaubt nur den Blick in eine verwaiste Rezeption. Der Briefkasten scheint schon länger nicht geleert. Hinter dem Tresen hängen die Schlüssel zu den Zimmern, keiner davon fehlt. Dem Vernehmen nach sollen in dem einst gut gehenden Hotel gegenüber dem Bärenkino bald Geflüchtete einziehen. Doch wie kam es dazu?