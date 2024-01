Stadt Stuttgart schlägt Alarm: 20 Millionen Euro Zuschuss – sonst wird die MHP-Arena nicht zur EM fertig

22 Die Haupttribüne der MHP-Arena wird für die EM 2024 neu gebaut. In der Tiefe gab es unliebsame Überraschungen. Foto: Imago//Arnulf Hettrich

Um die Fertigstellung des Stadions bis zur Fußball-Europameisterschaft sicherzustellen, muss der Stuttgarter Gemeinderat sofort 20 Millionen Euro Baukostenzuschuss beschließen. Tut er dies nicht, hätte dies auch Folgen für den VfB.











Alarmstufe Rot für die Ausrichtung der Fußball-Europameisterschaft in der Stuttgarter MHP-Arena: „Umfassende und intensive Maßnahmen“ seien nötig, um das Stadion so rechtzeitig fertigzustellen, dass die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 im Stadion ausgetragen werden können“, warnt Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) den Gemeinderat in einer noch nicht öffentlichen Vorlage, die unserer Zeitung vorliegt. Sie wird am morgigen Mittwoch im Verwaltungsausschuss hinter verschlossenen Türen und am Donnerstag in der Vollversammlung der Öffentlichkeit präsentiert.