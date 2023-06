1 Der Walckerpark gilt als Vorzeigeprojekt bei der Schaffung von Grünflächen. Foto: Jürgen Bach

Bäume sind wichtig für Ludwigsburg, nicht zuletzt weil die Stadt bekannt ist für ihre Alleen. Doch nicht nur an den baumgesäumten Straßen, auch an anderen Stellen sorgt sich die Verwaltung um den Zustand der rund 30 000 kommunalen Bäume nach einem erneut sehr trockenen Sommer. Von ihnen sind nach einer Untersuchung im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts nur noch 47,1 Prozent in einem vitalen Zustand.