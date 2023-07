1 Bald wird es auch Schnelltests für daheim geben. Foto: dpa/Soeren Stache

Wenn am Montag die Kitas und Grundschulen öffnen, können sich die 650 Beschäftigten der Stadt zwei Mal pro Woche in den Einrichtungen testen lassen. Ob das Land die Kosten übernimmt, ist noch unklar.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Deutliche Worte fand die Verwaltungsspitze der Stadt Ludwigsburg kürzlich für die vom Land angekündigte Schnellteststrategie für das Personal an Schulen und Kitas. Sie sei unzureichend, so die Botschaft aus der Barockstadt. Von Montag an öffnen Grundschulen schrittweise für den Präsenzunterricht, und Kitas kehren zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Das Land will dann zwei Schnelltests pro Woche für das Personal in den Einrichtungen ermöglichen – abgewickelt über Apotheken und niedergelassene Ärzte oder in kommunalen Testzentren.