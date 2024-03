1 Das Fellbacher Sport-Ass des Jahres 2023 Joshua Stallbaum (Leichtathlet) umrahmt von der zweitplatzierten Handballerin Marina Markovic (links) und der drittplatzierten Ringerin Eleni Zagliveri. Foto: Eva Herschmann

Die Stadt Fellbach ehrt 226 Sportlerinnen und Sportler sowie 62 Trainerinnen und Trainer mit Ehrenblättern in Bronze, Silber und Gold. Bei der Veranstaltung in der Festhalle in Schmiden werden Joshua Stallbaum als Sport-Ass und Marc Sanwald als Sport-Ass der Herzen gekürt.











Link kopiert



Fellbach ist eine Sportstadt. 226 Sportlerinnen und Sportler – fast 70 mehr als im Vorjahr – wurden für ihre Erfolge im Jahr 2023 mit Ehrenblättern ausgezeichnet. 126 Mal gab es die Auszeichnung am Freitagabend in der Festhalle Schmiden in Bronze, 30 Mal in Silber und sogar 41 Mal in Gold, also für einen Podestplatz bei einer Welt- oder Europameisterschaft, einen nationalen Titel, die Teilnahme an Olympischen Spielen, einen Welt-, Europa- oder deutschen Rekord.