Sechs Männer haben in Kornwestheim verhindert, dass ein Räuber weiteren Supermarkt-Mitarbeitern oder Kunden etwas antut.

Ein 91-Jähriger und weitere Helfer haben sich in Kornwestheim einem Angreifer entgegengestellt. Für ihre Zivilcourage werden sie nun ausgezeichnet.









Dieter Hoschka, 91 Jahre jung, war viele Jahre bei der Bergwacht. Er ist gefährliche Situationen aus seinem Berufsleben gewöhnt, hält sich mit Sport fit, geht bis heute Ski fahren. Sich auch körperlich einzumischen erschien ihm selbstverständlich, als er am 21. September vergangenen Jahres Zeuge eines Raubüberfalls wurde. „Ich war mit dem Auto unterwegs, wollte beim Rewe in der Stadtmitte einkaufen“, erzählt Hoschka, der seit 1956 in Kornwestheim lebt. Als er ausstieg, sah er vor dem Supermarkt bereits die Auseinandersetzung: Die Filialleiterin lag am Boden, eine weitere Rewe-Angestellte blutete.