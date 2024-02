St. Anton in Tirol: Unbekannter beißt 29-Jährigem die Nasenspitze ab

1 Der Verdächtige konnte bisher nicht ermittelt werden. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock/Alexandros Michailidis

Bei einem Streit unter Urlaubern hat ein Unbekannter in St. Anton in Tirol einen 29-Jährigen angefallen und ihm die Nasenspitze abgebissen.











Link kopiert



Bei einem Streit unter Urlaubern ist einem 29 Jahre alten Touristen im österreichischen Skiort St. Anton am Arlberg nach Angaben der Polizei die Nasenspitze abgebissen worden. Bereits am Sonntagabend sei es in einem Lokal zu einer Auseinandersetzung gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach habe eine Gruppe, unter ihr wahrscheinlich ein Verletzter, das Lokal verlassen.