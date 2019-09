8 Nicolas Gonzalez traf zum 1:0 für den VfB. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das erste Aufeinandertreffen seit 42 Jahren zwischen Jahn Regensburg und dem VfB Stuttgart endet mit einer turbulenten Schlussphase. Am Ende nehmen die Roten aber drei Punkte und die Tabellenführung mit.

Düsseldorf - Der VfB Stuttgart hat mit dem ersten Saison-Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend den Hamburger SV von der Tabellenspitze verdrängt. Die Schwaben siegten am Samstag mit 3:2 (1:0) bei Jahn Regensburg. Durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg bei der zu Hause weiter sieglosen Mannschaft von Hannover 96 schob sich Arminia Bielefeld auf den dritten Rang vor, während Holstein Kiel bei der 0:3 (0:2)-Niederlage beim 1. FC Heidenheim chancenlos war. Schon am Freitagabend gewann die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (0:0) gegen Schlusslicht Wehen Wiesbaden und Aufsteiger Karlsruher SC besiegte den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0).