SSB-Streik, FFF und Bau-Proteste: Liveblog: Versinkt Stuttgart am heutigen Freitag im Chaos?

1 Am Freitag droht in Stuttgart ein Verkehrschaos. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am heutigen Freitag droht Stuttgart ein Verkehrschaos. Zu einem stehen Busse und Bahnen still, zum anderen protestiert die Bauwirtschaft. Auch FFF hat eine Kundgebung angemeldet. Aktuelle Entwicklungen lesen Sie hier.











Link kopiert



Nach den Protesten der Landwirte ist vor den Protesten der Bauwirtschaft in Stuttgart. Für den heutigen Freitag ruft das Bündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ zu einem Aktionstag auf – inklusive einer Sternfahrt mit schwerem Gerät in die Landeshauptstadt. Die Polizei will den Protest, der unter dem Motto „Lasst uns wieder bauen – fördert mehr (Bauen)!“ steht, in geordnete Bahnen lenken und hat deshalb für die Demonstranten Auflagen erlassen.