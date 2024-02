SSB-Streik am Donnerstag und Freitag: Stadtbahnen und Busse stehen still – Streik sorgt für Stau in Stuttgart

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft Mitarbeiter im ÖPNV heute und am Freitag zum Streik auf. Stadtbahnen und Busse der SSB stehen still, in der Innenstadt kam es am Donnerstagmorgen zu teils langen Staus. Weitere Protest-Aktionen sorgen auch am Freitag für volle Straßen.

Der Streik im öffentlichen Nahverkehr geht weiter. Heute und am Freitag müssen sich Pendler in und um Stuttgart auf Ausfälle einstellen. Bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) fahren aktuell die meisten Buslinien und Bahnen sowie die Zahnradbahn, der Zacke-Bus, die Seilbahn und der On-Demand-Service SSB Flex nicht.

Ausfälle im ÖPNV auch in der Nacht auf Freitag und Samstag

Auch die Nachtbusse werden in den Nächten von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag ausfallen. Von den Streiks ausgenommen sind in Stuttgart die Busse der Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73 und 90. Diese werden von Auftragsunternehmen der SSB bedient.

Der Ausfall sorgte am Donnerstagmorgen für teils lange Staus in Stuttgart. Laut eines Sprechers der Verkehrsleitzentrale Stuttgart kam es neben Staus im Stadtzentrum auch in der Heilbronner Straße und der Auerbachstraße in Richtung Pragsattel zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Zum Nachmittag müssen Pendler mit zunehmendem Verkehr im Bereich der Heilbronner Straße, Cannstatter Straße sowie auf der B10, der B14 und im Bereich des Rosensteintunnels rechnen.

Im SSB-Stadtbahn Zentrum in Möhringen versammelten sich am Morgen zahlreiche SSB-Mitarbeiter und Verdi zum Streik.

Proteste und Streiks legen auch am Freitag den Verkehr lahm

Auch am Freitag wird es voll in der City. Neben einer Kundgebung der SSB auf dem Stuttgarter Marktplatz sorgen Proteste der Bauwirtschaft sowie der angekündigte Klimastreik von Fridays for Future für Stau im Bereich des City-Rings.

Das Bündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ plant zudem eine Sternfahrt, die mit drei verschiedene Konvois zwischen 10 und 10:30 Uhr vom Cannstatter Wasen, von der Waldau in Degerloch und aus Richtung Birkenkopf startet. Zwischen 11 und 13 Uhr findet anschließend eine Kundgebung auf dem Karlsplatz statt. Auch in diesen Bereichen kann es laut Verkehrsleitzentrale in diesem Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen.