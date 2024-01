SSB stellt um auf Hochbahnsteige: Drei U1-Haltenstellen sind schon umgebaut

1 Die Verlängerung des Hochbahnsteigs Uff-Kirchhof ist abgeschlossen. In den kommenden Wochen müssen noch Restarbeiten erledigt werden. Foto: Uli Nagel

Die Umbauarbeiten für zwölf Hochbahnsteige der Stadtbahnlinie U 1 sind voll im Gang, drei Haltestellen so gut wie fertig, und noch vor der Sommerpause soll die Haltestelle Augsburger Platz neu gebaut und verlegt werden – unter laufendem Betrieb.











Die Stadtbahnlinie U 1 ist die wichtigste Ost-West-Verbindung im Netz der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Ihre 17,3 Kilometer lange Trasse verläuft von Vaihingen über Stuttgart-West, -Süd, -Mitte, -Ost und Bad Cannstatt bis nach Fellbach. Allerdings können auf der Linie, die täglich rund 55 000 Fahrgäste befördert, nur Kurzzüge eingesetzt werden, da insgesamt zwölf Hochbahnsteige zu kurz sind und 80-Meter-Züge nicht aufnehmen können. Drei liegen in Stuttgart-Süd (Erwin-Schoettle-Platz, Bihlplatz und Südheimer Platz) sowie jeweils vier in Bad Cannstatt (Uff-Kirchhof, Augsburger Platz, Nürnberger Straße und Antwerpener Straße) und in Fellbach (Höhenstraße, Esslinger Straße, Schwabenlandhalle und Endhaltestelle Lutherkirche). Der SSB-Halt Beskidenstraße liegt sowohl auf Fellbacher wie Stuttgarter Gemarkung.