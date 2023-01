1 Busfahren geht jetzt in Stuttgart flächendeckend auch mit EC-Karte (Archivfoto). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Die SSB verkündet eine Neuerung für ihre Fahrgäste. Künftig können sie auch mit EC-Karte und Co. zahlen. Die Details und wie es ums Bargeld im Bus steht.















Link kopiert

Mit der EC-Karte das Bus-Ticket bezahlen? Das ging in Stuttgart bislang nicht flächendeckend. Nun ändert sich das: Auch in allen Bussen kann jetzt kontaktlos gezahlt werden, wie die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nun mitteilt. „Möglich ist dieser Schritt geworden, weil die SSB eine neue Fahrscheindruckergeneration in ihren Bussen eingeführt hat“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Jahreswechsel wurden die letzten Geräte eingebaut und damit sind nun alle Busse mit der Möglichkeit der kontaktlosen Zahlung ausgestattet.

So kann nun gezahlt werden

Was heißt das für die Praxis? Die Fahrgäste können nun mit EC- oder Kreditkarte sowie mit Apple- und Google-Pay bezahlen. Wer ungern so bezahlt, muss sich aber keine Sorgen machen. Auch Bargeld könne weiterhin genutzt werden, erklären die SSB.