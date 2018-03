Sprint-Legende in Dortmund Bolt zieht die Fußballschuhe fürs BVB-Training an

Von red/dpa 23. März 2018 - 12:54 Uhr

Die Sprint-Legende Usain Bolt nimmt beim Fußball-Training in Dortmund teil. Wie sich der achtmalige Olympiasieger geschlagen hat, sehen Sie uns unserer Bildergalerie.





Dortmund - Der achtmalige Sprint-Olympiasieger Usain Bolt hat am Freitag zum zweiten Mal mit den Fußballprofis von Borussia Dortmund trainiert. Der Superstar aus Jamaika nahm am Vormittag an der Übungseinheit von Trainer Peter Stöger teil.

Ballpassagen mit Götze und Sahin

Unter dem Applaus der 1400 Besucher am BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel und Reggae-Rhythmen absolvierte der 31-Jährige zunächst eine lockere Laufeinheit, Dehnungsübungen und einige Ballpassagen mit Mario Götze und Nuri Sahin. Tags zuvor hatte der Jamaikaner bereits hinter verschlossenen Türen mit dem Team trainiert.

