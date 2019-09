Profi des VfB Stuttgart im Gespräch Der Spaß ist zurück, aber Daniel Didavi äußert auch Kritik

Vor dem Spitzenspiel an diesem Freitag in Bielefeld spricht Daniel Didavi über die neue Spielweise des VfB Stuttgart, sein Verhältnis zu Trainer Tim Walter und was ihn sonst noch umtreibt beim Fußball-Zweitligisten.