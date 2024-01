Sprayer in Holzgerlingen: Mobiler Blitzer außer Gefecht

Sprayer in Holzgerlingen

1 Allzeit bereit: Ein Enforcement Trailer Foto: IMAGO/Future Image//Sebastian Gabsch

Keine Fotos: Ein Unbekannter hat bei Holzgerlingen einen Enforcement Trailer vorübergehend unbrauchbar gemacht. Er hat das Messfenster besprüht.











Ein Unbekannter hat eine mobile Blitzanlage bei Holzgerlingen (Kreis Böblingen) mit Farbe beschmiert. Laut der Polizei stand der so genannte Enforcement Trailer bei der B 464 kurz vor der Tübinger Straße in Richtung Weil im Schönbuch. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Der Täter besprühte das Messefenster der Anlage mit brauner Farbe. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen können sich melden unter der Rufnummer 0 70 31/ 13 25 00.