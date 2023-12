Von wann bis wann die Nutzung bei Spotify in die Statistik für „Spotify Wrapped“ aufgenommen wird, lesen Sie im Artikel.

Spotify veröffentlich jährlich für jeden Nutzer einen Jahresrückblick, auch „Spotify Wrapped“ genannt. Hierzu gehören beispielsweise der meistgehörte Künstler oder auch der Song, der am meisten angehört wurde. Dieses Jahr wurde Spotify Wrapped am 29. November veröffentlicht.

Von wann bis wann werden die Daten erfasst?

In den Spotify-Jahresrückblick zählen die Daten ab dem 01. Januar bis zum 31. Oktober. Wenn ein Song länger läuft als 30 Sekunden, wird er in die Statistik aufgenommen. Diese Rubriken wertet Spotify im Jahresrückblick aus:

Wie viele Genres gehört wurden

Die Top-5-Genres

Welche Stadt am ehesten mit Ihrem Musikgeschmack übereinstimmt (z. B. Münster: Hier befinden sich mit höherer Wahrscheinlichkeit Fans von Cro, K.I.Z und Nina Chuba)

Wie viele Songs gestreamt wurden

Welcher Song am meisten gehört wurde, wann Sie ihn in dem Jahr das erste Mal gehört haben und wie oft er gestreamt wurde

Die Top-5-Songs

Wie viele Minuten Sie auf Spotify verbracht haben

An welchem Tag am längsten gestreamt wurde

Wie viele Künstler insgesamt gehört wurden

Welcher Künstler am meisten gestreamt wurde, wie viele Minuten er gehört wurde und wie sehr Sie Fan sind (z. B. „Du gehörst zu den Top 1%...“)

Der Top-Track Ihres Lieblingskünstlers

In welchem Monat Sie welchen Künstler Ihrer Top 5 am meisten gehört haben

Die Top-5-Künstler

Welcher Podcast am meisten gehört wurde

Ihr Musikgeschmack (z. B. „Sammler“)

Auch eine Playlist mit dem Titel „Deine Top Songs 2023“ mit den 100 meistgehörten Tracks wird von Spotify für Sie erstellt. Außerdem erwartet Sie eine Grußbotschaft von Ihrem Top-Künstler.

So finden Sie die Wrapped-Playlists der letzten Jahre

In der Regel finden Sie die Playlists im Bereich „Für Dich“. Sollten diese dort nicht auftauchen, können Sie die Sammlungen auch manuell über die Suchfunktion finden.

Wann wurden die letzten Jahresrückblicke veröffentlicht?

2017: 6. Dezember

2018: 6. Dezember

2019: 5. Dezember

2020: 2. Dezember

2021: 1. Dezember

2022: 30. November

2023: 29. November

Wie finde ich meinen Spotify-Jahresrückblick?

In der Regel wird Ihnen Spotify Wrapped beim Öffnen der App angezeigt. Sollte das nicht passieren, finden Sie den Jahresrückblick in der App im Reiter ganz oben („Alle“, „Musik“, „Podcasts“, „Jahresrückblick“) und im Browser auf Ihrer Startseite als Banner. Wer eine Fehlermeldung erhält, der findet hier Hilfe: Spotify Wrapped zeigt Fehler: Was tun?