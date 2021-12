Das wurde 2021 in Stuttgart am meisten gehört

Spotify bietet seinen Nutzer*innen am Ende des Jahres mit „Spotify Wrapped“ einen besonderen musikalischen Jahresrückblick. Seit dem 1. Dezember kann man diesen durchklicken und anhören. Wir wissen, was in Stuttgart am meisten gehört wurde.















Stuttgart - Am 1. Dezember veröffentlichte Spotify seinen musikalischen Rückblick – Spotify Wrapped. Über das Jahr werden die Daten der Streams auf Spotify gesammelt und ausgewertet. So bekommen die Nutzer Grafiken und Playlists zu den eigenen Top-Artists, Top-Songs, Top-Podcasts und vieles mehr. Man kann unter anderem auch einsehen, welche Songs global und deutschlandweit am meisten gehört wurden. Wir haben nun von der PR-Agentur „Schröder+Schömbs“ die Daten für die Stadt Stuttgart erhalten. Das wurde 2021 in der Landeshauptstadt am meisten gehört.

Top Artists

Die Liste der meistgehörten Künstler*innen in Stuttgart wird von Deutschrap dominiert:

1) Bonez MC

2) Luciano

3) Capital Bra

4) RAF Camora

5) Samra

6) Apache 207

7) Jamule

8) Ufo361

9) Nimo

10) Sido

Top Tracks

In den meistgehörten Songs in Stuttgart befindet sich aber nicht nur Deutschrap. Zuerst nennen wir den Songnamen, danach den/die Artist/s (Song – Artist):

1) Madonna – Apache 207, Bausa

2) Ohne Dich – KASIMIR1441, WILDBWOYS, badmómzjay

3) Friday (feat. Mufasa & Hypeman) - Dopamine Re-Edit – Dopamine, Mufasa & Hypeman, Nightcrawlers, Riton

4) Astronaut In The Ocean – Masked Wolf

5) Sommergewitter – Pashanim

6) The Business – Tiësto

7) MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

8) Your Love (9PM) – A7S, ATB, Topic

9) Frag mich nicht – Jamule, Miksu / Macloud, Nimo

10) STAY (with Justin Bieber) – Justin Bieber, The Kid LAROI

Top Podcasts

In den meistgehörten Podcasts in Stuttgart finden sich natürlich nur deutschsprachige Inhalte.

1) Gemischtes Hack

2) Fest & Flauschig

3) Verbrechen

4) Baywatch Berlin

5) Mordlust

Hörte Stuttgart dasselbe wie ganz Deutschland?

Interessant ist ein Vergleich mit den deutschlandweiten Auswertungen. Die Top-Artists in Deutschland sind auf den ersten sechs Plätzen deckungsgleich mit denen aus Stuttgart. Drei der vier weiteren Künstler sind auch in beiden Rankings vertreten, nur die Positionen im Ranking von Platz sieben bis Platz zehn unterscheiden sich. Einen Unterschied gibt es. Statt Nimo in Stuttgart schafft es Justin Bieber ins deutschlandweite Ranking.

Der Nummer eins Song in Stuttgart – „Madonna“ - schafft es in Deutschland auf Platz vier. Der erste Platz Deutschlands – „Ohne Dich“ - ist bei den Stuttgartern auf Platz zwei. Zwei Songs am Ende der Top-Ten unterscheiden sich hier. „Heat Waves“ von Glass Animals und „good 4 u“ von Olivia Rodrigo schaffen es ins deutsche Ranking. Im Stuttgarter Ranking sind hingegen „Your Love (9PM)“ von A7S, ATP, Topic und „Frag mich nicht“ von Jamule, Miksu / Macloud, Nimo vertreten.

Der weltweit meistgehörte Song schneidet schlechter ab

Die meistgehörten Podcasts in Deutschland und in Stuttgart sind nahezu deckungsgleich. Die ersten drei Plätze sowie der fünfte Platz sind genau gleich. Auf Platz vier schafft es deutschlandweit „Tagesschau in 100 Sekunden“, in Stuttgart ist es „Baywatch Berlin“. Deutschland und Stuttgart haben in diesem Jahr also weitgehend dasselbe auf Spotify gehört. Interessant im globalen Vergleich: Der Top-Song auf dem ersten Platz weltweit – „drivers license“ von Olivia Rodrigo – schafft es in Deutschland nur auf Platz zehn. In der Stuttgarter Top-Ten ist er nicht vertreten.