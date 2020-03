Sportwagen-Unfall in Holzgerlingen

Der BMW wurde bei dem Unfall total zerstört. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Sonntag verliert eine 28-Jährige die Kontrolle über ihren BMW und kommt von der Fahrbahn ab. Der Sportwagen überschlägt sich, die Frau wird so schwer verletzt, dass sie zwei Tage später verstirbt.

Holzgerlingen - Zwei Tage nach einem schlimmen Unfall in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) (wir berichteten) ist die 28 Jahre alte Fahrerin des Unfallfahrzeugs gestorben.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Sonntag gegen 14 Uhr mit ihrem BMW auf der Kreisstraße 1001 zwischen Holzgerlingen und Ehningen unterwegs. Vor einer scharfen Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, dabei überschlug sich das Fahrzeug.

Mit ihr im Sportwagen saß ein 39 Jahre alter Mann, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die 28-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie am Dienstag in einem Krankenhaus verstarb.