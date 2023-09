1 Prinz Harry (links) muss sich im Torwandschießen im Sportstudio gegen Verteidigungsminister Boris Pistorius (rechts) geschlagen geben. Foto: dpa/Ralph Orlowski

Mit einem souveränen 2:0 hat Verteidigungsminister Boris Pistorius das Torwandschießen im Sportstudio gegen Prinz Harry gewonnen.











Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat an der Torwand im ZDF-„Sportstudio“ deutlich mehr Geschick bewiesen als der britische Prinz Harry. Zweimal traf der 63 Jahre alte SPD-Minister in der Nacht zum Sonntag das untere Loch in der Wand, mehrfach verpasste er es nur ganz knapp. Harry (38) hingegen traf gar nicht - und hatte das schon vorher geahnt.