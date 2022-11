6 Die Sportfreunde Stiller am Dienstag beim Überraschungsauftritt vor dem Palast der Republik. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Sechs Jahre lang mussten die Fans auf ein neues Album der Sportfreunde Stiller warten: Mit “Jeder Nur Ein X” melden sich die „Sportis“ zurück – und werben dafür überraschend vor dem Palast der Republik. Etwa 200 Passanten erleben den Überraschungsauftritt.















Sie waren schon öfter da. Die Sportfreunde Stiller sind im Palast der Republik gute alte Bekannte, berichtet der Wirt Stefan Schneider, der das ehemalige Klohäuschen zu einem Hotspot lauer Sommernächte gemacht hat. Seit 1989 besitzt Stuttgart dieses Gastrophänomen an der Lautenschlagerstraße. Wann immer die „Sportis“ in der Nähe auf Tour sind, kann Schneider sicher sein, dass die Jungs bei ihm vorbeischauen. Und deshalb hat sich die Indie-Rockband aus Germering bei München den Palast ausgesucht, um am Dienstag fürs neue Album „Jeder Nur ein X“ (erscheint am 11. November) und für ihren nächsten Stuttgart-Auftritt am 14. Mai 2023 im Wizemann mit einem Überraschungsauftritt zu werben.

Eine kleine Bühne durften sie nicht aufbauen

Am Tag davor hat sich die Band beim Palast-Chef Stefan Schneider gemeldet. „Die Sportis wollten eigentlich eine kleine Bühne aufbauen“, sagt der Wirt, „aber das geht natürlich nicht ohne Genehmigung, sonst wäre die Polizei gekommen.“ Schließlich spielen sie am Donnerstagnachmittag elektrisch verstärkt auf der Fläche der Open-Air-Kneipe, die dank der Temperaturen auch im November noch mit Bier brummt, obwohl es schon Glühwein gibt. Das Lied „Kompliment“ erklingt, in dem es heißt: „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist.“

Rasch werden die drei Musiker erkannt, die ohne große Vorrede wie ganz normale Straßenmusiker einfach loslegen. Es bleiben immer mehr Passanten stehen und sind begeistert. Stefan Schneider schätzt, dass etwa 200 Zuhörerinnen und Zuhörer diesen einzigartigen Auftritt live erleben.

1989 ist aus dem Klohäuschen der Palast der Republik geworden

Die heutige Mini-Bar ist 1926 als Örtchen erbaut worden. In den 1930er Jahren hat die Familie Wittwer den kleinen Raum über den weiterhin zugänglichen Kellertoiletten zum Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften gepachtet. Bis in die 1980er Jahre blieb der Wittwer-Kiosk über dem öffentlichen Männer- und Frauenklo. Danach wurde daraus der „Musentempel“, wie die Kneipe dort hieß, die mit mäßigem Erfolg einzog. Aufwärts ging’s 1989 mit der Umwandlung zum Palast der Republik. Die kleine, meist überfüllte Bar bildete mit dem Unbekannten Tier im Metropolgebäude (bis 1996 aktiv) und dem Imbiss ZumZum an der Bolzstraße (das dortige Gebäude wurde 2004 abgerissen) ein magisches Dreieck der Nacht.

Selbst die Stones waren schon da

Viel Prominenz hat Stefan Schneider im Palast in über 30 Jahren gesehen. „Selbst die Stones waren schon da“ sagt er. Jetzt haben die „Sportis“ ihre neuen Songs vorgestellt. „Seit wir im Frühjahr diesen Jahres begonnen haben, wieder Konzerte zu spielen, durchströmt uns eine selige Mischung aus Nostalgie und neuer frischer Durchstartenergie“, erklärt die Band. „Schön, berührend und einfach wohltuend“ sei es, mit den Fans die „alten Liedern zu feiern“ und die „neuen Lieder ankommen zu lassen.“