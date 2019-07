10 Ludwigsburg, eine einzige Rennstrecke: Am Samstag war Citylauf. Im Bild mit der Startnummer eins: Arne Gabius. Sebastian Hendel mit der Startnummer zwei wurde in diesem Jahr Erster. Foto: factum/

Überraschung beim Ludwigsburger Citylauf: Der Sieger heißt Sebastian Hendel. Arne Gabius wurde nur Zweiter.

Ludwigsburg - Am Ende haben ihm 18 Sekunden gefehlt: Arne Gabius, der in den letzten Jahren den Ludwigsburger Citylauf dominiert hat, musste sich in diesem Jahr Sebastian Hendel geschlagen geben. Der 24-Jährige von der LG Vogtland schaffte am Samstag den knapp zehn Kilometer langen Parcours in 29,35 Minuten und stellte damit zugleich einen neuen Streckenrekord auf (Gabius Zeit lag bei 29,53). Bei den Damen gewann wie auch im Vorjahr Sabrina Mockenhaupt mit einer Zeit von 35,57 Minuten. Auch in diesem Jahr hatten die Läufer in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen mit einer schwülen Hitze zu kämpfen. Nach Aussage von Teilnehmern aber war die Versorgung mit Schwämmen und Wasser gut und das Rennen insgesamt gut organisiert.