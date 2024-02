Sportdirektor des VfB Stuttgart: Wie es mit Fabian Wohlgemuth beim VfB weitergehen soll

1 Seit Fabian Wohlgemuth für den VfB Stuttgart als Sportdirektor arbeitet, richtet sich der Blick Stück für Stück nach oben. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Bundesligist will wie im Fall von Trainer Sebastian Hoeneß auch mit dem Sportdirektor den Vertrag vorzeitig verlängern. Doch dafür muss erst noch einiges geklärt werden.











Wer Fabian Wohlgemuth verstehen will, der muss ihm nur damit kommen, dass ein wichtiger Spieler den VfB Stuttgart schon bald verlassen und sich daraus eine nicht mehr zu schließende Lücke in der Mannschaft ergeben könnte. Wie im Fall von Torjäger Serhou Guirassy, der sowohl im vergangenen Sommer als auch danach im Winter als heißer Wechselkandidat galt. Der Sportdirektor bleibt in diesen Momenten ruhig. Er kennt ja das Fußballgeschäft aus vielen Perspektiven, lässt sich nicht von Spekulationen treiben und arbeitet in der Überzeugung, dass sich immer Ersatz finden lässt. Man muss nur gut vorbereitet sein.