1 Sven Mislintat blickt beim VfB Stuttgart optimistisch in die Zukunft. Foto: Baumann

Sven Mislintat bringt es beim VfB Stuttgart auf eine erstaunliche Machtfülle. Doch mit dem Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld beginnt auch für den Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten eine heiße Phase.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wenn es sportlich rundläuft in seiner Fußballwelt, dann läutet Sven Mislintat gerne mal eine Eiszeit ein. An sportlichen Sonnentagen wie nach dem 2:0-Erfolg über den SSV Jahn Regensburg im bis dato letzten Heimspiel des VfB Stuttgart etwa, da schlendert der Sportdirektor mit seiner Frau und den zwei Töchtern, jeder mit einem Fruchteis in der Hand, die Allee am Cannstatter Neckarpark hinunter. Gerne posiert Mislintat dann auch für das ein oder andere Erinnerungsfoto mit den Fans.