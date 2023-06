1 Zum Unternehmenskonzept gehört es auch, dass Kundinnen und Kunden Sportgeräte und -artikel testen können. Foto: Roberto Bulgrin

Der französische Sportartikelhersteller Decathlon ist auf Expansionskurs und will auch in der Region Stuttgart Filialen vergrößern und neue Läden eröffnen. Das sind die Standorte, die der Konzern mit Deutschlandsitz in Plochingen im Visier hat.









Gegen den Trend im Sportartikelmarkt plant Decathlon an fünf Standorten in der Region, seine Filialen zu erweitern oder sich neu niederzulassen. Das Unternehmen will in den stationären Handel investieren, unter anderem durch den Bau von Sportanlagen an den Filialen. Eigentlich zeichnete sich in den vergangenen Jahren ein anderes Bild in der Branche ab: Immer wieder schließen Sportgeschäfte in der Region. Erst jüngst etwa kündigte Intersport Britzelmayer in Bad Cannstatt an, im September die dortige Filiale aufzugeben. In Esslingen hatte der französische Sportartikelhersteller Decathlon seine Filiale im Neckarcenter mit 39 Mitarbeitern bereits im September vergangenen Jahres geschlossen.