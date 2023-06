Spitzenkoch Thomas Bühner ist in Asien ein Star

7 Thomas Bühner freut sich auf neue Herausforderungen in Taiwan. Dort werden auch Erinnerungen an das legendäre La Vie wach. Foto: Tobias Schwertmann

Mit dem La Vie in Osnabrück hat er Gourmetgeschichte geschrieben: Thomas Bühner ist einer der besten Köche Deutschlands. Seinen Neustart wagt er jetzt im Alter von 60 Jahren in Taiwan, wo er auf der Straße nach Selfies gefragt wird.









Wenn Thomas Bühner den Zug vom Flughafen Taipeh nach Kaoshiung nimmt, der trotz selber Streckenlänge mit 1,35 Stunden schneller ist als jener von Osnabrück nach Berlin, kommt es regelmäßig vor, dass er nach Selfies gefragt wird. Thomas Bühner, dunkelblonde Haare und Perlenbänder am Handgelenk, ist ein bekannter Koch in Deutschland. Aber in Taiwan? Da ist Bühner ein Superstar.