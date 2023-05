Spitzengastronomie in Karlsruhe

1 Küchenchef Igor Yakushchenko und Restaurantleiter Adrian Imm im Tawa Yama Fine Foto: Matthias Ring

Ein Koch aus der Ukraine und ein Sommelier aus Brandenburg starten in Karlsruhe im Tawa Yama durch. Sie können auf zwei wichtige Auszeichnungen hoffen: eine für das Küchenteam und eine für die Weinbegleitung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ob es ein gutes Omen für das Tawa Yama ist, dass die diesjährige Verleihung der Michelin-Sterne am 4. April in Karlsruhe stattfindet? Vermutlich schon. Einige Jahre hatte die 300 000-Einwohnerstadt mit dem Restaurant Sein nur einen einzigen Stern. Vergangenes Jahr ist mit dem Tawa Yama ein zweiter hinzugekommen, allerdings: Küchenchef Peter Fridén hat das Haus wieder verlassen. In seine Fußstapfen ist im Oktober 2022 der ukrainische Koch Igor Yakushchenko getreten, dessen Aufgabe es ist, den Stern zu bestätigen.