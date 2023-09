1 Künftig wird Michael Oettinger weniger in der Küche stehen. Foto: Ellevant Media / Philip Werner

Die Nachricht, die bislang nur an die Gourmetführer rausgegeben wurde, hat schon mächtig Unruhe unter Kollegen in der Spitzengastronomie ausgelöst: Nach 18 Jahren als alleinverantwortlicher Küchenchef in dem nach ihm benannten Restaurant gibt Michael Oettinger diese Aufgabe ab. Ob es betriebswirtschaftliche oder gesundheitliche Probleme gebe, sei besorgt gefragt worden. Aber nein, Michael Oettinger kann Entwarnung geben. „Das war von langer Hand so geplant“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion, denn der zweite Teil der Nachricht lautet: Mit dem Ende der Sommerpause übernimmt Kay Lurz vom 13. September an die Küchenchefrolle fürs Sternerestaurant. Michael Oettinger erklärt den kleinen, aber feinen Unterschied: Lurz trage die „kulinarische Verantwortung“, er selbst die gastronomische.