1 Der VfB Stuttgart hat in Leverkusen überzeugt. Nach dem unglücklichen Pokal-Aus will jetzt nicht nur der Torschütze Silas Wamangituka (rechts) den Schwung in die Liga mitnehmen. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat im DFB-Pokal in Leverkusen taktisch gut gespielt, doch schon am Samstag gegen Erzgebirge Aue ist der Fußball-Zweitligist wieder ganz anders gefordert. Doch wie will er das hinkriegen?









Leverkusen - Wataru Endo ist schon überrascht gewesen, als ihm der Trainer eröffnete, dass er ihn versetzen würde – in die Innenverteidigung. Aber der Japaner tat, was Japaner in solchen Situationen für gewöhnlich tun. Er lächelte. „Das ist kein Problem“, sagt der 27-jährige Fußballprofi des VfB Stuttgart. Endo hat in seiner Heimat ja lange genug in der Abwehr gespielt, und jetzt war es eben bei Bayer Leverkusen in der Fremde so weit.